С 3 декабря открываются авиарейсы в Кутаиси из Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская авиакомпания Red Wings приступает к осуществлению полетов по направлению Казань — Кутаиси и обратно. Запуск первого рейса намечен на 3 декабря, говорится на сайте авиакомпании.

Прямые регулярные рейсы по этому маршруту будут выполняться на российских самолетах SSJ100. Частота полетов — два раза в неделю (по вторникам и воскресеньям).



Открытия этого направления с нетерпением ждали туристические агентства Казани, так как в преддверии Нового года высок спрос на экскурсионные поездки в Грузию. Кутаиси даже интереснее, чем Тбилиси, рассказали «Реальному времени» в турагентствах Казани. По их прогнозу, это направление будет лидировать по туристическому потоку в текущем зимнем сезоне.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Полеты между Россией и Грузией были прекращены в 2019 году после указа президента Владимира Путина. 10 мая текущего года президент снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Как рассказывало «Реальное время», с 13 ноября авиакомпания Red Wings запустила прямые авиарейсы из Казани в Тбилиси с частотой полета 2 раза в неделю. В настоящее время рейсы в Грузию из страны выполняют российские перевозчики «Азимут» и Red Wings, а также грузинская компания Georgian Airways.

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Луиза Игнатьева