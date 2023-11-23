Номера купца Шагиахметова в Мамадыше могут включить в реестр памятников

Фото: скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

В Татарстане комиссия оценила техническое состояние и историческую ценность выявленного объекта культурного наследия — номера купца Шагиахметова в Мамадыше. Старинное здание второй половины XIX века постройки по ул. Советской, 14 изучили на предмет включения в реестр памятников истории и архитектуры.



Сначала домом владел сын купца И.А. Нехезин, позднее особняк перешел во владение купца Шагиахметова, который расширил первоначальное строение двухэтажной кирпичной пристройкой. На первом этаже были торговые помещения, на втором — гостиничные номера. Сам купец проживал во флигеле во дворе. Слева к дому примыкала торговая лавка, а справа он был соединен с домом купца, хлеботорговца Захарова. В наши дни, еще до начала реставрации соседнего дома Захарова, у гостиницы Шагиахметова был сломан боковой пристрой с лестницей и проходом в гостиничные номера.

скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

— При приспособлении соседнего дома под музей было принято решение соединить два дома небывалыми прежде воротами с калитками (взятыми по аналогии с эпохой классицизма) вместо бывшего парадного входа в дом с металлическим навесом на криволинейных кронштейнах. При этом был снесен боковой притвор, который вел к зданию в глубине двора, — отмечает эксперт Лейсан Ахтямова.

После революции дом национализировали и еще несколько лет использовали как гостиницу, а позднее на первом этаже открыли магазин. «При приспособлении соседнего дома купца Захарова под музей было принято решение соединить два дома небывалыми прежде воротами с калитками (взятыми по аналогии с эпохой классицизма) вместо бывшего парадного входа в дом с металлическим навесом на криволинейных кронштейнах. Но данные решения не были реализованы», — отметила эксперт.

Согласно заключению в акте ГИКЭ, специалист считает целесообразным включить выявленный ОКН в единый государственный реестр памятников.



Василя Ширшова