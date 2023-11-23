На мосту между США и Канадой взорвался автомобиль — погибли два человека

На мосту через Ниагарский водопад, расположенном на границе США и Канады, взорвался автомобиль на пропускном пункте. Принято решение временно закрыть мост в обоих направлениях.

По предварительным данным, погибли два человека в результате взрыва автомобиля, один пограничник получил ранения.

Однако Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте происшествия, говорится в заявлении ведомства, передает «РИА Новости».

— Поиски на месте происшествия не выявили взрывных веществ и не показали связи с терроризмом, — говорится в сообщении ФБР.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выступила с подобным заявлением, указав, что США не видит признаков теракта в случившемся ЧП.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова