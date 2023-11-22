В жилом районе «Весна» в Казани открылся новый общественный пункт охраны порядка

В жилом районе «Весна» в Советском районе Казани по адресу улица Азата Аббасова, 21 открылся новый общественный пункт охраны порядка (ОПОП), его открыли мэр города Ильсур Метшин и заместитель министра внутренних дел по республике — начальник полиции Алексей Соколов.



Пункт рассчитан на восемь сотрудников: участковых и специалистов по делам несовершеннолетних. Новый ОПОП стал первым в этом жилом районе и 89-м в городе. Теперь жители «Весны» смогут обращаться по вопросам правопорядка в своем районе.

Жители могут обратиться в пункт по любым вопросам, касающимся правонарушений: это кража, мошенничество, шумные соседи и др. Оборудован отдельный кабинет, где сотрудники принимают заявления. В пункте площадью 94 кв. м предусмотрено рабочее пространство для специалистов, отдельные раздевалка, душевая, оборудованная кухня и санузел. В коридоре установлен телевизор — стенд, на который выведена информация о том, как составить ту или иную справку, а еще видео, рассказывающие про уловки мошенников. Еще в ОПОП размещен экран с камерами видеонаблюдения, установленными на улицах по всему комплексу — у подъездов и во дворах.

— В новых районах для нас важен комфорт жителей, благоустройство дворов, детских и спортивных площадок. В этом районе будет проживать около 14 тысяч человек, и вопрос безопасности стоит на первом месте, — указал Метшин.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко