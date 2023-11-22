Бывший совладелец аптек и дорожный подрядчик откроет бар в центре Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на месте закрывшегося лаунж-бара Cocos, расположенного на улице Профсоюзной, откроется новое заведение — DECA. Об этом «Реальному времени» сообщил автор телеграм-канала «Фудиномика».

Планируется, что средний чек заведения составит 2,5 тысячи рублей. На месте будущего заведения вовсю ведутся работы. Так, например, в зале уже появились хрустальные люстры, а также установлена барная стойка из массива дуба. В баре также будут VIP-комнаты.

Техническое открытие заведения должно быть в начале декабря текущего года. В дальнейшем оно будет работать в формате бара по будням и в формате клуба по выходным.

В сентябре «Реальное время» писало, что собственник Эдуард Галиев также подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда креативной промогруппы Decadance.room, которая не имеет «прописки» и проводит стилизованные тематические вечеринки в различных локациях города.

ООО «Кокос» с выручкой более чем в 43,2 млн рублей в прошлом году получило чистую прибыль в размере 2,6 млн рублей. Четырехлетнее микропредприятие численностью 15 человек и уставным капиталом в 10 тысяч рублей принадлежит Эдуарду Галиеву. У него есть и более крупные бизнесы, например компания по оптовой продаже строительных и лесоматериалов «Лидердорстрой+» с годовой выручкой свыше 117 млн рублей (2022 год предприятие закрыло с прибылью в 1,1 млн рублей).

Компания имела 26 госконтрактов, большая часть из которых была заключена с ГКУ «Главтатдортранс». В большинстве случаев «Лидердорстрой+» выступал подрядчиком, выполнявшим диагностику мостовых сооружений, ремонт труб на автодорогах, а также занимался содержанием искусственных сооружений. Из последних:

от 15 июня 2022 года — реконструкция моста через ручей на дороге «Потапово — Тумбарла — Татарский Кандыз» в Бавлинском районе Татарстана за 69 млн рублей;

от 17 апреля 2023 года — содержание искусственных сооружений в Бугульминском районе за 59,3 млн рублей;

от 16 мая 2023 года — содержание искусственных сооружений в Азнакаевском районе за 119 млн рублей.

Также Галиев является бенефициаром ООО «Лидердорстрой 5». Компания также является оптовиком материалов для стройки и ремонта, однако ее обороты значительно меньше — 31,2 млн рублей. Что касается чистой прибыли, то она еще меньше — всего 504 тысячи рублей (на конец прошлого года). Ранее Эдуард Галиев также был владельцем фирмы «Лидердорстрой», но она прекратила свою деятельность при присоединении к ООО «Фламинго», который также уже не существует.

Кроме того, ранее Эдуард Галиев был связана с фармацевтикой, являясь до 2015 года совладельцем (50%) аптек «Рецепт здоровья», а также совладельцем (80%) ООО «Татхимфармпрепараты», производящего лекарственные субстанции. Обе компании в настоящее время ликвидированы.



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Максим Кокунин