«Додо Пицца» судится с Telegram из-за никнейма канала

Компания «Додо Франчайзинг» подала иск против Telegram FZ-LLC в Арбитражный суд Республики Коми, требуя признать действия мессенджера недобросовестной конкуренцией. Компанию не устраивает возможность приобретения названий телеграм-каналов, идентичных известным брендам, что, по их мнению, приводит к мошенничеству и вымогательству.

В иске компания просит передать название телеграм-канала Dodo pizza истцу и внести изменения в условия использования платформы, запрещающие продажу юзернеймов, схожих с товарными знаками.

Согласно данным, в телеграм-канале с названием Dodo pizza сейчас всего 28 подписчиков и четыре публикации. Одна из них содержит объявление о продаже канала за $575 тыс. или аренде на 12 месяцев за $57,5 тысячи.

В телеграм-канале с названием Dodo pizza сейчас всего 28 подписчиков и четыре публикации. Alan Hardman на Unsplash

Эксперты отмечают, что проблема с названиями каналов в Telegram существует давно. Любой пользователь может купить название канала на торгах, а создание одноименных каналов запрещено. В результате за криптовалюту TON можно приобрести название, даже если оно принадлежит известному бренду, а затем требовать у правообладателей крупные суммы за его возврат.

По словам юристов «Додо Пицца», Telegram не реагирует на запросы правообладателей и не контролирует процедуру покупки названий, что создает условия для нарушения исключительных прав и недобросовестной конкуренции. Мессенджер, таким образом, не только создает благоприятные условия для мошенников, но и зарабатывает на этом процессе.

Верификация в Telegram не решает проблему, если бренд или его партнеры хотят открыть новый канал, а название уже занято посторонними лицами. В таких случаях компании вынуждены выбирать менее привлекательные названия, что может нанести репутационный вред.

Екатерина Петрова