Совфед России одобрил закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году
Совет Федерации России поддержал закон, предусматривающий повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента в 2024 году.
Сумму фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности увеличат до 8 134,9 рубля, а в этом году она составляла 7 567,3 рубля.
Еще будет повышена стоимость одного пенсионного коэффициента, который необходим при расчете размера страховой пенсии. В следующем году его стоимость составит 133,1 рубля.
Согласно исследованию, жители Татарстана хотели бы получать пенсию в размере 53 тысяч рублей. Это одно из самых низких значений, которые называли респонденты по всей стране. В тройке регионов, в которых жители назвали низкие пенсии, — Челябинская (46 тыс.) и Свердловская (56 тыс.) области.
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