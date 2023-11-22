Совфед России одобрил закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Совет Федерации России поддержал закон, предусматривающий повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента в 2024 году.

Сумму фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности увеличат до 8 134,9 рубля, а в этом году она составляла 7 567,3 рубля.

Еще будет повышена стоимость одного пенсионного коэффициента, который необходим при расчете размера страховой пенсии. В следующем году его стоимость составит 133,1 рубля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно исследованию, жители Татарстана хотели бы получать пенсию в размере 53 тысяч рублей. Это одно из самых низких значений, которые называли респонденты по всей стране. В тройке регионов, в которых жители назвали низкие пенсии, — Челябинская (46 тыс.) и Свердловская (56 тыс.) области.

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Айрат Назипов