Татарстанцы считают оптимальной пенсию в 53 тысячи рублей

Жители Татарстана хотели бы получать пенсию в размере 53 тысячи рублей — такое среднее значение показал результат опроса «СберНПФ» и «Работа.ру», сообщают «Известия».



Это одно из самых низких значений, которые называли респонденты. В тройке регионов, в которых жители назвали низкие пенсии, — Челябинская (46 тыс.) и Свердловская (56 тыс.) области.

В среднем россияне называли желаемой пенсию в размере 69 тысяч рублей. Самые высокие суммы называли жители Краснодарского края (104 тыс.), Московского региона (84 тыс.) и Самарской области (80 тыс.).

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, на сегодняшний день сумма страховых выплат по старости составляет 21,8 тысячи рублей. Согласно определению Международной организации труда, средний размер пенсии должен быть не меньше 40% от утраченной зарплаты.

realnoevremya.ru (архив)

Согласно данным недавнего опроса, 16% казанцев, или каждый шестой, намерены в старости жить на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, надеются только 6%. Еще 2% ждут помощи детей. Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте пенсию. Женщины же чаще планируют продолжать трудиться.

В Татарстане прожиточный минимум в 2024 году может составить 12 966 рублей, увеличившись на 747 рублей, или на 6,1%.

Россиян, вышедших на пенсию в августе этого года, ожидает индексация пенсий с 1 сентября. На индексацию смогут рассчитывать пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет, а также жители страны с повышенной группой инвалидности, установленной с 1 августа. Тем, кто вышел на пенсию в августе, деньги могут поступить спустя несколько месяцев. Людям с повышенной группой инвалидности, если они ее получат в сентябре, пенсия придет в октябре. Тем, кому исполнится 80 лет, — в ноябре.

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Маргарита Головатенко