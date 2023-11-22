Татарстанская деревня попала в топ-5 мест для этнографического туризма

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Эксперты МТС Travel подготовили рейтинг мест для любителей этнотуризма. В подборку вошел и татарский этнографический музей под открытым небом «Татар авылы», расположенный в деревне Исаково Зеленодольского района.

Кроме того, в список попал еще один объект из Поволжья — этнокомплекс «Ясна» в Чувашии. Также россиянам, интересующимся культурой разных народов, советуют посетить музей «Мандроги» в Ленинградской области, архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в Иркутской области и комплекс «Витославлицы» Новгородской области.

realnoevremya.ru (архив)

Как отмечают эксперты, наибольшей популярностью этнотуризм пользуется у жителей мегаполисов. Они ценят возможность отдохнуть от суеты и набраться сил.

Напомним, в апреле Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов, наиболее привлекательных для этнотуризма. Казань, Елабугу, Болгар и другие города республики хотели бы посетить 12% путешественников.

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Галия Гарифуллина