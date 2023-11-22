Татарстанские центры психологической помощи детям, чьи родители участвуют в СВО, приняли более тысячи звонков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Министерство по делам молодежи Татарстана на базе своих психолого-педагогических центров организовало работу по предоставлению психологической поддержки детям, чьи родители или родственники участвую в спецоперации на Украине. На горячую линию таких организаций поступило уже порядка 1 тысячи звонков. Об этом на пресс-конференции, посвященной республиканской программе «Забота о своих», рассказала замглавы ведомства Айгуль Сабирова.

— Прежде всего мы работаем с тревожность, связанной с тем, что один из родителей уехал на службу (в зону проведения специальной военной операции на Украине, — прим. ред.). Тревожностью, связанной с ожиданием возвращения (из зоны СВО, — прим. ред.), — сказала она.

По словам Сабировой, работа выстраивается вместе с психологами медицинских центров. Для того, чтобы получить помощь граждане могут обратиться на горячую линию, которая имеет два круглосуточных телефона доверия: детский (8-800-2000-122) и молодежный (8-800-555-22-20).

— Если говорить о каких-то цифрах… За все время работы данных телефонов доверия мы приняли чуть более 1 тысячи звонков подобного рода и отработали их вместе с ребятами, — отметила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом месяце в Татарстане заработал сайт, на котором собрана вся информация о помощи и поддержке для участников СВО, их семей и детей. На zabotasvo.tatar содержится информация о мерах поддержки как федерального, так и регионального уровней.

Например, можно узнать, какие меры поддержки положены участникам СВО и их семьям — это присвоение статуса ветерана боевых действий, юридическая помощь, единовременная выплата для заключивших контракт. На сайте также есть информация о благотворительном фонде, собирающем средства и вещи для гуманитарной помощи.

Для участников СВО из Татарстана и их семей предусмотрен ряд мер поддержки. Например, в Казани отменили родительскую плату за школы и детсады для детей от других браков супругов участников спецоперации на период с 1 сентября по 31 декабря текущего года.

Сейчас казанцам, заключившим контракт для участия в СВО, планируют продлить срок реализации выплаты до 1 декабря. Размер единовременной выплаты составляет 200 тысяч рублей.



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Максим Кокунин