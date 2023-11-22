С начала года за нарушения правил безопасности в лесах Татарстана выписано штрафов на 1,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С января по октябрь 2023 года государственными инспекторами за нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах Татарстана собрано штрафов на 1,2 млн рублей. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.

По его словам, с начала года специалистами Минлесхоза было проведено более 32,6 тысячи патрулирований, в ходе которых были составлены 272 протокола об административных правонарушениях.

Как отметил Кузюров, были проведены 4,9 тысячи профилактических мероприятий: 3 тысячи информирований, 1,4 тысячи консультирований и 62 профилактических визита. Также инспекторами было объявлено 49 предостережений.

Напомним, за десять месяцев текущего года в Татарстане было зафиксировано 106 случаев незаконной рубки лесных насаждений. Объем незаконно заготовленной древесины составил 389,8 куб. метров.



По сравнению с показателями прошлого года количество случаев незаконной рубки лесов уменьшилось на 12%.

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Максим Кокунин