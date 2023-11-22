За 10 месяцев текущего года в Татарстане было зафиксировано 106 случаев незаконной рубки лесов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За десять месяцев текущего года в Татарстане было зафиксировано 106 случаев незаконной рубки лесных насаждений. Объем незаконно заготовленной древесины составил 389,8 куб. метров. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.

Как отметил глава Минлесхоза, по сравнению с показателями прошлого года количество случаев незаконной рубки лесов уменьшилось на 12%.

— В Татарстане нет незаконных рубок промышленного масштаба. Эти случаи преимущественно носят бытовой характер. В основном это нарушения, возникающие из-за незнания людьми лесного законодательства, — сказал он.

Напомним, общая залесенность Татарстана составляет 19,6%. Это фактически покрытые зелеными насаждениями территории, которые требуют контроля и надзора. Общая площадь защитных насаждений в республике составляет 145 тысяч га, это более 2% территории.

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Максим Кокунин