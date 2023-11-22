Лауреатам фестиваля «Наш дом — Татарстан» в 2024 году выделят 400 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил положение о проведении республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан» и порядок предоставления субсидий. Согласно документу, на выплату лауреатам фестиваля направят 400 тысяч рублей.

В документе сказано, что фестиваль проводится в шести номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Инструментальная музыка», «Фольклорно-обрядовые постановки» и «Лучший казачий коллектив «Казачий круг». Поучаствовать могут как отдельные исполнители, так и творческие коллективы, состав которых не должен превышать 20 человек.

Сам фестиваль пройдет в три этапа. Первый проводится в районах Татарстана и городских округах. Затем от каждого муниципалитета отправляют победителей первого этапа, где будут определены лучшие исполнители и коллективы. Последний этап проводится в Казани в виде гала-концерта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Точные сроки проведения фестиваля будут определены позднее.

В начале этого месяца в Татарстане праздничным концертом завершился республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом — Татарстан.Россия». В нем участвовали более 2,5 тысяч человек.

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Айрат Назипов