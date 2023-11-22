В Татарстане вырос средний чек на одного плательщика налога на имущество

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году средний платеж на одного плательщика налога на имущество в Татарстане вырос на 4,6%, что составляет 79 рублей. Как рассказала руководитель Управления Федеральной налоговой службы по республике Марат Сафиуллин, динамика роста платежа на транспортный налог составила 2,2%, а земельного налога — 2,6%.

— Средние начисления на одного плательщика за 2023 год по земельному налогу составили 1 276 рублей, по налогу на имущество — 1 802 рубля и по транспортному налогу сумма составила 4 896 рублей, — уточнил он.

Сейчас в республике собрали налогов на 4,8 млрд рублей из 9,1 млрд. Это на 8% больше по сравнению с промежуточными показателями 2022 года. В этом году жители республики заплатят налогов на 500 миллионов рублей больше.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всего татарстанцам направили 2,2 млн уведомлений об уплате налогов. Чуть меньше миллиона жителей республики получили их в электронном формате.

В России по итогам года ожидается 46 трлн рублей налоговых поступлений. Рост составит 9%.

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Айрат Назипов