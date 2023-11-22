В военном госпитале Казани открыли пункт для жилищного обеспечения участников спецоперации

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Минобороны планирует создать пункты для жилищного обеспечения участников в военных госпиталях страны — пилотный проект реализовали на базе военного госпиталя Минобороны России в Казани. В открытии пункта принял участие заместитель министра обороны Тимур Иванов.

— Руководством Минобороны России принято решении об организации в военно-медицинских учреждениях консультационных пунктов по вопросам жилищного обеспечения находящихся на лечении военнослужащих — участников специальной военной операции. Дополнительная мера социальной поддержки позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов, возникающих у наших военнослужащих еще в период их нахождения в стенах ведомственных госпиталей, — передает его слова пресс-служба оборонного ведомства.

Военнослужащим не придется тратить время на сбор и подачу необходимых документов. Вся работа будет осуществляться сотрудниками органов жилищного обеспечения.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

В столице Татарстана замминистра обороны пообщался с находящимися на лечении военнослужащими и вручил им государственные награды. Также Тимур Иванов отметил весомый вклад и самое активное участие руководства региона в жизни военнослужащих. Он выразил отдельные слова благодарности раису Татарстана Рустаму Минниханову.

На прошлой неделе в казанском госпитале Министерства обороны России торжественно открыли молельную комнату. Помещение площадью 12 квадратных метров расположено на первом этаже, в комнате могут одновременно находиться 10 человек.



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Айрат Назипов