В Татарстане бывшего лесничего обвинили в незаконной рубке 160 кубов леса на 8,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бывшего лесничего в Татарстане обвинили в незаконной рубке лесных насаждений, сообщили в СУ СК России по республике.



СК считает, что обвиняемый в сентябре 2022 года дал незаконные указания рабочим произвести спиливание деревьев под предлогом подготовки выдела для создания лесных культур. Так, были спилены 114 дубов, берез, лип и кленов — всего более 160 кубических метров деревьев.

После обработки спиленной древесины обвиняемый распорядился ею в личных целях. Ущерб государству оценили в 8,6 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В октябре прокуратура потребовала обратить в пользу государства более 10 млн с двух татарстанцев. Они незаконно вырубали деревья на территории Заинского лесничества.

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Маргарита Головатенко