Любимыми хобби россиян в этом году стали мода, кулинария и садоводство

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В рейтинг пяти самых популярных хобби россиян вошли увлечения стилем, приготовлением пищи, уход за садом и питомцами, а также рукоделие. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ОК.

Любители готовить чаще всего искали рецепты выпечки, закусок и основных блюд. Рукодельников интересовали мастер-классы по плетению, вязанию, шитью, оригами и декупажу. А среди животных больше всего симпатии у россиян вызывали не только кошки и собаки, но и птицы, рептилии и рыбы.

realnoevremya.ru (архив)

Также в десятку интересных опрошенным хобби вошли путешествия и изучение автомобилей. Туристы предпочитают узнавать о культуре других стран — в первую очередь азиатских. Чуть меньше любопытства вызывает Европа. Поездки по России оказались на четвертой строчке рейтинга по количеству просмотров. Любители автомобилей читали о марках машин, тюнинге, мотоциклах, ремонте и обслуживании. На востребованность увлечений влияло время года. Так, осенью россияне активнее всего интересуются рецептами.

Напомним, вернувшись с работы, регулярно выделяют время на хобби более трети жителей России — 38%. Не успевают на постоянной основе заниматься любимым делом 43% граждан. У каждого десятого участника исследования пока нет хобби, но он хотел бы его иметь. Не получается выбрать увлечение у 9% россиян.

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Галия Гарифуллина