Сегодня в Казани до -5 градусов и сильный снег

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 22 ноября, в Казани ожидается облачная погода, сильный снег и местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани прогнозируется от -3 до -5 градусов. Ветер северо-западный с порывами от 7 до 12 метров в секунду, местами 15—18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.

В Татарстане в целом также ожидается от 0 до -5°С. Местами на территории республики могут быть мокрый снег, ледяной дождь и гололед.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение, сообщив, что до четверга на территории республики ожидаются метели, сильный ветер и гололедица. В свою очередь доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев рассказал «Реальному времени», что в республике выпадет примерно треть от месячной нормы осадков. Однако, как отметил специалист, это количество не отменяет того факта, что снег будет идти сверх нормы. Подробности — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин