«КОС-Синтез-УОР» сыграет с МК СШОР «Восток»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Ватерполисты казанского клуба «КОС-Синтез-УОР» сыграют дома против московской команды МК СШОР «Восток». Игры пройдут в 18.00 24 ноября и в 12.00 25 ноября в плавательном бассейне «Оргсинтез».

В прошлом году команда из Москвы выиграла в чемпионате бронзовые медали. Сейчас МК СШОР «Восток» находится в середине турнирной таблицы. За первые 16 игр столичный клуб выиграл половину матчей и столько же проиграл.

За 16 игр ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» одержали четыре победы в основное время и одну по пенальти. Они по-прежнему находятся на седьмой строчке.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

В предыдущих матчах молодые «заводчане» уступили команде «КОС-Синтез». В первом «зеленом дерби» опытные ватерполисты переиграли дублеров со счетом 19:2, во втором матче счет составил 21:8.

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Айрат Назипов