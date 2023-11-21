«КОС-Синтез-УОР» сыграет с МК СШОР «Восток»
Ватерполисты казанского клуба «КОС-Синтез-УОР» сыграют дома против московской команды МК СШОР «Восток». Игры пройдут в 18.00 24 ноября и в 12.00 25 ноября в плавательном бассейне «Оргсинтез».
В прошлом году команда из Москвы выиграла в чемпионате бронзовые медали. Сейчас МК СШОР «Восток» находится в середине турнирной таблицы. За первые 16 игр столичный клуб выиграл половину матчей и столько же проиграл.
За 16 игр ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» одержали четыре победы в основное время и одну по пенальти. Они по-прежнему находятся на седьмой строчке.
В предыдущих матчах молодые «заводчане» уступили команде «КОС-Синтез». В первом «зеленом дерби» опытные ватерполисты переиграли дублеров со счетом 19:2, во втором матче счет составил 21:8.
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