Более половины россиян высказались за реализацию социальных инициатив их работодателем

Примерно 59% граждан России хотели бы, чтобы их работодатели ввели практики по повышению социальной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос «Лаборатории Касперского».

Уже введены социальные инициативы в компаниях, где работает каждый четвертый участник исследования, — 26%.

Наиболее популярными программами, которые уже реализуются, стали сдача крови (41%) и поддержка и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья (40%). Также работодатели проводят благотворительные мероприятия (35%), поддерживают пенсионеров (34%), направляют денежные средства в фонды для людей и животных (32%). Кроме того, в компаниях реализируются волонтерские инициативы (28%) и ведется работа по наставничеству и борьбе с возрастной дискриминацией (по 24%) и устранению неравенства между мужчинами и женщинами на работе (20%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Респонденты, трудящиеся в предприятиях и организациях, где еще не реализуются социальные программы, считают наиболее актуальными инициативами поддержку пожилых работников (40%) и борьбу с дискриминацией по возрасту (33%). Еще опрошенные считают важным заниматься трудоустройством лиц с ограниченными возможностями здоровья (31%), образовательными и социальными акциями (31% и 27% соответственно).

В то же время принимают участие в реализации социальных инициатив всего 7% участников исследования. Назвали причиной недостаточную информированность о благотворительной активности компании 44%.

Напомним, с 1 сентября этого года в вузах появился курс «Обучение служением». Рассчитывается, что модуль поспособствует развитию у обучающихся «гражданственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей». В Минобрнауки отмечают, что развитие этих составляющих — один из приоритетов государственной образовательной и молодежной политики.



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Галия Гарифуллина