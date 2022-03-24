Дочь владелицы «Бахетле» запустит в Зеленодольске производство мучной заморозки за 520 млн рублей

Дочь владельцы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой Эльвира Харламова создаст производство мучных замороженных полуфабрикатов «Саэльра». Мощность производства в месяц составит 540 тонн, в дальнейшем объемы планируется увеличить втрое.



Производство планируется запустить в Зеленодольске, объем вложенных средств превысит 520 млн рублей. 250 млн из них выделит Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) в качестве беспроцентного кредита.

На выделенные деньги планируется закупить оборудование и построить корпус общей площадью более 5 тыс. кв. м. Здесь будут производить сырники из творога, слоеное тесто и изделия из него, замороженные пироги с начинкой, основу для пиццы и замороженные хлебобулочные изделия.

Фото: realnoevremya.ru

Также Фонд развития моногородов выделит средства складскому комплексу «Логист-Инвест». Реализация двух инвестпроектов должна привлечь в экономику моногорода около 840 млн рублей инвестиций и создаст более 180 рабочих мест, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко