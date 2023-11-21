Коллекторы отсудили у продавца дорогих игрушек миллионный долг по аренде в казанском ТЦ «Парк Хаус»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Помещение освободил, долг платить не хотел

Как выяснило «Реальное время», московское коллекторское агентство ООО «Эверест» отсудило у магазина детских игрушек «Той.ру» 13,6 тысячи евро (по курсу 60 рублей за евро) долгов по аренде. Магазин должников находился в казанском торговом центре «Парк Хаус». Спор между сторонами рассмотрел Арбитражный суд Татарстана. В материалах дела говорится, что «Той.ру» получил в аренду помещение в ТЦ общей площадью 111 квадратных метров. Арендаторы должны были платить в месяц 3,5 тысячи евро. В договоре также прописано, что с 2018 года сумма арендной платы увеличивается ежегодно на 7%.

В 2020 году в договор между ТЦ и магазином игрушек внесли изменения, теперь «Той.ру» предстояло платить за аренду в рублях, но сумма должна была быть эквивалентна евро. В том же году продавцы заплатили за съем помещения чуть больше четырех тысяч евро. Спустя два года арендаторы освободили помещение.

скриншот realnoevremya.ru с сайта Toy.ru

Как оказалось, за это время у них образовался долг в 13,6 тысячи евро. Рассчитывалась эта сумма еще из расчетного курса 60 рублей за 1 евро. В мае этого года коллекторы отправили в «Той.ру» претензию с требованием погасить долги. Однако оно было проигнорировано, вследствие чего дело дошло до суда.

Представители магазина игрушек на заседании говорили, что требования «Эвереста» нелегитимны, так как часть времени они помещением не пользовались. Но этот довод суд принимать не стал, поскольку акт возврата помещения арендодателю подписан «Той.ру» в январе 2022 года. А вот долг, который у них скопился, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Судом установлено, что задолженность со стороны магазина образовалась в период с 2021 по 2022 год. За указанный период оплата в полном объеме не производилась. «Той.ру» также заявил ходатайство о снижении размера неустойки в связи с несоразмерностью, но оно было отклонено.

Изначально «Эверест» просил взыскать с магазина не только 13,6 тысячи евро долгов по аренде (848 тысяч рублей), но также пени в размере 1,3 миллиона рублей. Но его исковые требования были удовлетворены лишь частично.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С «Той.ру» в пользу истцов было взыскано 13,6 тысячи евро долгов за арендную плату, долг по переменной части за аренду в 30,3 тысячи рублей и пени в размере 228 тысяч рублей. К слову, сегодня 13,6 тысячи евро потянули бы на 1,3 млн рублей.

Согласно данным сервиса «Спарк», за 2022 год чистые убытки компании «Той.ру» составили 221 миллион рублей, а ее активы ушли в минус на 877 миллионов рублей. Бенефициаром дистрибьютора указана Алиса Лобанова. Компанию преследуют скандалы — бывший муж и владелец «Той.ру» обвинял Лобанову в том, что она завладела его компаниями обманным путем.



Магазин в «Парк Хаусе» открыли в 2017 году

Напомним, что «Той.ру» открылся в ТЦ «Парк Хаус» в 2017 году. На тот момент это уже был их третий магазин в Казани. Проблемы у бренда начались в 2022 году, и не только в Татарстане, но и по стране в целом. Год назад инспекция Федеральной налоговой службы подала в московский арбитражный суд заявление о банкротстве «Той.ру». В 2022 году к компании было подано несколько десятков исков на сумму 150 миллионов рублей, большинство из которых связаны с неисполнением обязательств по аренде площадей в ТЦ и оказанию услуг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Финансовые сложности у дистрибьютора игрушек начались из-за приостановки контрактов с Hasbro и Mattel по причине логистических сложностей, а также прекращения работы с брендом Lego. Контракт с Lego прервался по инициативе датской стороны. Как писали тогда «Ведомости», количество собственных и франшизных точек «Той.ру» сократилось со 150 магазинов до 23. Позже в магазине игрушек опровергли информацию о возможности банкротства. Также ретейлер отметил, что перестраивает свой бизнес под новые реалии рынка и с учетом внешнеэкономических вызовов. Компания обновила портфель партнеров-поставщиков, изменила логистические цепочки и формат работы с традиционными поставщиками.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Александр Зарипов