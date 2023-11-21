«Известия»: вклады россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на процент с депозитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вклады россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с вкладов. Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков, облагаться сбором после повышения ключевой ставки будет сумма в 150 000 рублей.

Эксперты говорят, что в среднем проценты по депозитам составили 12,1—12,8% годовых. Но если подсчитать именно среднюю арифметическую доходность в 2023 году, то по итогу 11 месяцев она составит около 9% годовых.

— Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей, — рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Если россиянин заработал 150 тысяч рублей, то перечислить он должен будет 19,5 тыс. рублей. ФНС рассчитает точную сумму на основе сведений от банков.

В этом году жители страны заплатят этот налог впервые. Закон вступил в силу еще в 2021 году, но в предыдущие два года правительство отменило сбор на фоне кризиса и санкций.

Напомним, в Центробанке допустили очередное повышение ключевой ставки до конца года. В то же время она может остаться на текущем уровне. В дальнейшем Банк России сможет перейти к постепенному снижению ключевой ставки, если инфляция будет устойчиво снижаться. Это произойдет уже в 2024 году.



Банк России на плановом заседании совета директоров 27 октября решил повысить ключевую ставку на два процентных пункта. С 30 октября она составила 15% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 декабря 2023 года. Дальнейшие решения по ней регулятор будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

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Айрат Назипов