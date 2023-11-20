Казанская организация погасила более полумиллиона рублей долга

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Судебные приставы отделения по взысканию административных штрафов Казани взыскали с организации более полумиллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



Директора организации за рулем BMW Х5 остановили инспекторы ГИБДД на Оренбургском тракте. Чтобы отправиться дальше, руководителю фирмы пришлось дождаться приезда сотрудников принудительного исполнения.

На счету директора были просроченные штрафы ГИБДД — 15 тысяч рублей, и штрафы за неуплату административного штрафа в срок (ст. 20.25 КоаП РФ) — около 60 тысяч рублей.



После встречи с судебными приставами организация погасила свои долги на месте в полном объеме, а еще выплатила исполнительский сбор — 480 тысяч рублей — это штрафная санкция за несвоевременную оплату долгов, предусмотренная законодательством.

Приставы Альметьевского района Татарстана взыскали 2,2 млн рублей с компании, которая взяла аванс на выполнение работ, но обязательств не выполнила и не стала возвращать средства. Заказчик через суд добился расторжения договора и взыскания предварительной оплаты.

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Маргарита Головатенко