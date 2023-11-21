Сегодня в Казани до -3 градусов и снег

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 21 ноября, в Казани ожидается облачная погода со снегом. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -1 до -3 градусов. Ветер восточный, северо-восточный с порывами до 11 м/с. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

В Татарстане в целом также ожидается от +1 до -3°С. Местами на территории республики могут быть мокрый снег, ледяной дождь и гололед.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, вчера Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение, сообщив, что ночью и утром 21 ноября на территории республики ожидается сильная метель. В свою очередь доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев рассказал «Реальному времени», что в республике выпадет примерно треть от месячной нормы осадков. Однако, как отметил специалист, это количество не отменяет того факта, что снег будет идти сверх нормы. Подробности — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин