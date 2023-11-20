Росздравнадзор: дефицита психотропных и сильнодействующих препаратов в России нет

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В России нет дефицита наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

— По данным Росздравнадзора, в текущем году количество введенных в гражданский оборот упаковок наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов соответствует показателям 2022 года. Признаков дефицита перечисленных лекарств на российском рынке не наблюдается, — передает ТАСС ответ ведомства.

Всего в России зарегистрировано около 20 сильнодействующих наркотических препаратов.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Сегодня стало известно, что аптеки в России начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов. Как сообщили в РБК, работать с такими лекарствами оказалось невыгодно из-за сильного контроля и регулировки цен.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов