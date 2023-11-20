Прокуратура Татарстана взяла на контроль дело об избиении казанца на дороге
Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование уголовного дела об избиении казанца на улице Сибгата Хакима. Соответствующее поручение подчиненным дал прокурор республики Альберт Суяргулов.
Информация о потасовке появилась в соцсетях. Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев со ссылкой на пользователей сообщил, что инцидент произошел в результате дорожного конфликта.
Один из автомобилистов двигался по встречной полосе. Это не понравилось другому водителю, который задержался по его вине. Тогда нарушитель ПДД избил мужчину. Как говорят очевидцы, пострадавшего доставили в больницу с открытой травмой головы.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК России).
В феврале 2021 года сотрудники Росгвардии задержали водителя и двух пассажиров иномарки, которые угрожали мужчине газовым пистолетом. У мужчин произошел конфликт на парковке возле ТЦ «Южный» по поводу того, кто кого подрезал на дороге. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта вытащил пистолет и стал им угрожать. После этого компания села в свой автомобиль и скрылась.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым