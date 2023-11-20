Прокуратура Татарстана взяла на контроль дело об избиении казанца на дороге

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование уголовного дела об избиении казанца на улице Сибгата Хакима. Соответствующее поручение подчиненным дал прокурор республики Альберт Суяргулов.

Информация о потасовке появилась в соцсетях. Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев со ссылкой на пользователей сообщил, что инцидент произошел в результате дорожного конфликта.

Один из автомобилистов двигался по встречной полосе. Это не понравилось другому водителю, который задержался по его вине. Тогда нарушитель ПДД избил мужчину. Как говорят очевидцы, пострадавшего доставили в больницу с открытой травмой головы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК России).

В феврале 2021 года сотрудники Росгвардии задержали водителя и двух пассажиров иномарки, которые угрожали мужчине газовым пистолетом. У мужчин произошел конфликт на парковке возле ТЦ «Южный» по поводу того, кто кого подрезал на дороге. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта вытащил пистолет и стал им угрожать. После этого компания села в свой автомобиль и скрылась.



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Айрат Назипов