В Казани задержали троих участников дорожного конфликта с газовым пистолетом

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Казани Росгвардейцы задержали водителя и двух пассажиров иномарки, которые угрожали мужчине газовым пистолетом. О произошедшем рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел вчера, около 21 часа вечера. У мужчин произошел конфликт на парковке возле ТЦ «Южный» по поводу того, кто кого подрезал на дороге. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта вытащил пистолет и стал им угрожать. После этого компания села в свой автомобиль и скрылась.

Потерпевший об инциденте рассказал полицейским. По городу объявили план «Перехват». Разыскиваемый Volkswagen росгвардейцы заметили, двигаясь по улице Габишева, затем водитель иномарки, пытаясь скрыться, застрял на заснеженной части дороги по улице Урмале.

Фото: realnoevremya.ru

Стражи порядка задержали находящихся в автомобиле двоих пассажиров и водителя — 1984, 1990 и 1991 годов рождения. Все они были пьяны, их передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Казани полицейские задержали водителя иномарки, который пригрозил аэрозольным пистолетом охраннику торгового центра на территории Московского рынка.



Ольга Плешкова