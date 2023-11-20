НКР присвоило банку ЗЕНИТ кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка ЗЕНИТ на уровне A-.ru со стабильным прогнозом. Аналитики отметили высокое качество кредитного портфеля банка, умеренный запас ликвидности и значительную диверсификацию бизнеса как по активам, так и по источникам доходов.

В агентстве подчеркнули, что банк поддерживает достаточный запас капитала. Несмотря на досоздание резервов до 100% объема заблокированных иностранных активов в текущем году, нормативы банка останутся на высоком уровне. Уже в следующем году банк ЗЕНИТ выйдет на плановые значения прибыльности.

Эксперты оценили существенные улучшения в качестве и структуре активов в последние несколько лет и отметили адекватную систему риск-менеджмента кредитной организации. Низкая склонность к риску обусловлена высоким качеством кредитного портфеля — средняя оценка кредитного качества топ-30 риск-позиций, по мнению НКР, находится на уровне А.

По мнению экспертов, система управления и качество менеджмента банка соответствует масштабам и специфике бизнеса. Банк ЗЕНИТ активен в кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, выдаче гарантий, розничном кредитовании и операциях с ценными бумагами. Корпоративный кредитный портфель в умеренной степени диверсифицирован по отраслям.

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