Площадь дорог, которые предстоит убирать от снега, в Кировском и Московском районах Казани выросла на 5%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Убираемая площадь дорог в Кировском и Московском районах Казани достигает более 4 млн кв. метров. За два года она увеличилась почти на 5%, сообщил на «деловом понедельнике» глава администрации муниципалитетов Сергей Миронов.

По его словам, обслуживанием дорог в этих районах занимается сразу четыре организации: МУП «ДРЭУ», ООО «Вест», ООО «Спецдорстрой» и МУП «Городское благоустройство».

— Организации имеют полный арсенал техники для обслуживания дорог в зимнее время года. Вся спецтехника оснащена современными системами мониторинга, что позволит оперативно осуществлять сбор информации по погрузке и вывозу снега, — сказал Миронов.

Он отметил, что районные парки снегоуборочной техники от предприятий насчитывают в общей сложности 117 машин. В случае наступления снегопадов они могут быть увеличены до 200 единиц. Также на территории муниципалитетов работают три площадки для вывоза снега и три снегоплавильных пункта.

Напомним, в Казани к концу 2023 года площадь убираемой улично-дорожной сети вырастет на 570 тысяч «квадратов» и достигнет почти 23 млн квадратных метров. На сегодняшний день площадь убираемых дорог в столице Татарстана превышает 22 млн квадратных метров. Из них более 4 млн «квадратов» — тротуары.

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Максим Кокунин