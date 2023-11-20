Азиз Замалиев: «Мы рады приветствовать трофей «Игр будущего» в нашей республике»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru РФСОО «Федерация фиджитал-спорта Республики Татарстан»

Главный трофей «Игр Будущего» в рамках тура посещает семь городов России, после чего с космодрома Байконур отправится в космос. Казань является третьей точкой на карте.

Федерация фиджитал-спорта республики Татарстан посетила презентацию трофея «Игр будущего», которая проходила в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Встречать трофей приехал и популярный блогер, стример «Paradeev1ch» Александр Парадеев.

«Мы рады приветствовать трофей в нашей республике. Наша федерация активно развивает фиджитал-спорт, и мы уже успели провести ряд крупных турниров, последний из которых прогремел в Альметьевске. На сегодняшний день мы работаем над развитием и приобщением к данному спорту не только детей и подростков, но и людей третьего возраста, которых мы интегрируем в современный мир технологий, чтобы они общались с детьми на одном языке. Мы делаем акцент не только на большие города, но и на небольшие населенные пункты нашей республики. К сожалению, привезти дорогостоящую технику в каждый город и село нашей республики мы не можем, поэтому мы сами привозим подростков из разных населенных пунктов республики в Казань и организовываем для них турниры. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В частности, 2—3 декабря пройдут соревнования в Зеленодольском районе РТ», — отметил вице-президент федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.

предоставлено realnoevremya.ru РФСОО «Федерация фиджитал-спорта Республики Татарстан»

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