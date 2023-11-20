Лизинг-Трейд представил новые программы покупки спецтехники

На сегодняшний день в мире четко прослеживается тенденция на увеличение значимости Китая как поставщика высококачественной спецтехники. Лизинг-Трейд гибко реагирует на этот тренд, предлагая инновационные программы лизинга для обновления технической базы предприятий. Особые условия лизинга действуют по двум программам на технику китайского бренда Lonking до 31 декабря 2023 года. Эти программы разработаны совместно с генеральным партнером ГрузТрейдАвто.

Программа «Минимальный аванс» (от 0%, до 60 месяцев) предлагает приобрести технику с нулевым авансом или воспользоваться субсидией от Лизинг-Трейда до 10% к своему авансу (суммарно не более 49%), сэкономив на переплате и быстрее получив имущество в собственность.

предлагает приобрести технику с нулевым авансом или воспользоваться субсидией от Лизинг-Трейда до 10% к своему авансу (суммарно не более 49%), сэкономив на переплате и быстрее получив имущество в собственность. Программа «Без переплат» (от 20%) предполагает получение техники без дополнительных переплат при условии, что покупатель выплатит сразу от 20% стоимости техники. Максимальный срок программы можно выяснить у менеджеров Лизинг-Трейд.

ООО «Лизинг-Трейд» работает на рынке с 2005 года. Компания предоставляет в лизинг легковой и коммерческий транспорт, спецтехнику и промышленное оборудование. Существенная доля клиентов приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис находится в Казани, работа идет на территории восьми регионов России. ООО Лизинг-трейд — акционер ООО КБЭР «Банк Казани».

Реклама. ООО «Лизинг-Трейд». Условия действия лизинговых программ — на сайте компании.