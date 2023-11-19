Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в секторе Газа

Фото: realnoevremya.ru / Татьяна Демина

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом ситуацию в секторе Газа. Во время беседы стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня.

— В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению, — говорится на сайте МИД России.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что накануне стало известно о гибели 50 человек в Палестине. Они погибли при ударе армии Израиля. Во время обстрела люди находились на территории школы «Аль-Фахура» в Джебалии. Использовали местные жители ее в качестве укрытия.



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Александр Зарипов