Al Jazeera: в секторе Газа погибли не менее 50 человек при ударе ЦАХАЛ по школе

Фото: скриншот realnoevremya.ru / youtube.com/@aljazeeraenglish

Не менее 50 человек погибли при ударе Армии Израиля (ЦАХАЛ) по территории школы «Аль-Фахура» в Джебалии. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

— По меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва, — приводит телеканал слова палестинского Минздрава.



Учебное заведение находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Территорию школы в качестве убежища использовали многие местные жители, которые вынужденно покинули свои дома.

Как передает телеканал, лагерь беженцев в Джебалии уже несколько недель является объектом воздушных налетов, поскольку в ЦАХАЛ утверждают, что там размещаются палестинские боевики.

Помимо этого уточняется, что школа «Аль-Фахура» подвергается ударам израильской армии уже не первый год: до обострения израильско-палестинского конфликта школа была объектом воздушных налетов в 2009, 2014 годах и ранее в этом месяце.

В начале ноября при ударе по школе «Аль-Фахура» погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 получили ранения.



Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что не рассматривают возможности прекращения огня в секторе Газа, военные продолжают проводить операцию с целью уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС.

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Илина Хакимова