Илона Маска пригласили выступить на конференции по искусственному интеллекту в Москве

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Rishi Sunak/YouTube.com

Организационный комитет, который проводит в Москве международную конференцию AI Journey по искусственному интеллекту пригласил американского бизнесмена Илона Маска на выступление. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на оргкомитет.

— Организационный комитет международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров, поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта и возможными инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT — нейросети, которая стала сенсацией в мире технологий, — отмечается в сообщении.

realnoevremya.ru (архив)

Само же мероприятие пройдет в столице России в период с 22 по 24 ноября. Эксперты и гости мероприятия должны обсудить актуальные разработки в области искусственного интеллекта, их роли в науке, бизнесе и обществе. Конференцию посетят специалисты из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР.

В начале этой недели газета EU Reporter со ссылкой на свои источники сообщила, что Илон Маск как раз собирается посетить AI Journey. В каком формате выступит миллиардер не уточняется. Но на конференции спикер может рассказать о модели искусственного интеллекта Grok. Его называют конкурентом нейросети ChatGPT.



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Александр Зарипов