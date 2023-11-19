Импортеры рассказали о снижении поставок молодого вина из Франции в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Объем поставок импортного молодого вина из Франции в Россию снизился на фоне повышения ввозных пошлин для вин из недружественных стран, однако импортеры продолжают завозить Божоле Нуво и другие напитки из этого региона. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных представителей отрасли.

— В этом году мы ввезли всего 11 тысяч бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, это на 40% меньше, чем в прошлом году. При этом объем импорта вин из региона Божоле (не только Нуво) в компании вырос в 2,3 раза. Причина сокращения поставок молодого вина (из Франции, — прим. ред.) в этом году — его итоговая цена для покупателя, — рассказал директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин.

По его словам, после повышения пошлин на вина недружественных стран, стоимости логистики и урезания маркетинговых бюджетов для России, стоимость такой продукции для потребителя стала непривлекательной.

Изменение цен на импортное молодое вино подтвердили и в Luding.

— Повышение пошлин на недружественные страны, конечно, повлияло на рынок французских вин, в том числе это отразилось и на полочных ценах молодого вина Божоле Нуво… В связи с чем в этом году компания Luding выпустила молодое вино собственного производства под торговой маркой Tour de Lumierе на мощностях своего многолетнего партнера — винодельческого предприятия Olymp Winery, — пояснил руководитель винного портфеля компании Евгений Щербаков.

Еще в июле вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев сообщил, что после внесения поправок, касающихся поставок винодельческой продукции, в России постепенно начнут повышаться цены на импортные вина.



По его словам, на рынке существует огромный запас как импортного, так и российского вина. Его объем оценивается более чем в 200 миллионов литров, большая часть ввозится из стран ЕС, отнесенных к категории «недружественных». Старцев отметил, что все это не приведет к резкому росту цен. Конкуренция за продажу вина в настоящее время достаточно жесткая, и повышение цен означает потерю покупателей.

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Максим Кокунин