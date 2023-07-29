Эксперт предупредил о постепенном росте цен на импортные вина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После внесения поправок, касающихся поставок винодельческой продукции, в России постепенно начнут повышаться цены на импортные вина. Об этом Daily Moscow сообщил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.



По его словам, на рынке существует огромный запас как импортного, так и российского вина. Его объем оценивается более чем в 200 миллионов литров, большая часть ввозится из стран ЕС, отнесенных к категории «недружественных». Торговля вряд ли приведет к резкому росту цен. Конкуренция за продажу вина в настоящее время достаточно жесткая, и повышение цен означает потерю покупателей.

Полный запрет на импорт вина из большинства европейских винодельческих стран — мера гораздо более жесткая и трудновыполнимая, считает Ставцев. Большие объемы вина уже оплачиваются и отгружаются российскими компаниями. Закрытие барьеров перед этим вином означало бы серьезный ущерб не для производителей других стран, а для импортеров и всей торговой сети.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Цены на вина из недружественных стран будут расти постепенно, за счет существенных запасов, завезенных при низком курсе доллара и ставке таможенной пошлины в 12,5%. В низкой ценовой категории Италию и Испанию, кроме российского вина, будут замещать вина Аргентины, Чили, ЮАР, а также близлежащих стран. В первую очередь из Грузии, — подчеркнул эксперт.

На этой неделе правительство России подписало указ об изменении правил импорта из недружественных стран. В том числе в отношении вина из недружественных стран пошлины увеличили с 12,5%, до 20%, но не менее $1,5 за 1 литр.

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Елизавета Пуншева