Дмитрий Песков: после начала санкций существовала угроза обвала экономики, но ее предотвратили

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российское правительство смогло предотвратить обвал экономики, который грозил стране после введения санкций в 2022 году, и даже перейти к ее росту. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой журналист Павел Зарубин выложил в своем telegram-канале.

— Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить, — сказал он.

По словам Пескова, ни одна страна в мире не сталкивалась с таким количеством ограничений. Он напомнил, что это произошло после двух лет пандемии коронавируса, который тоже был большим ударом для экономики.

— Благодаря и достаточно прозорливым, мудрым решениям руководства страны, благодаря титанической работе правительства удалось выйти на плато, стабилизироваться и потом абсолютно неожиданным образом выйти на траекторию роста, — отметил пресс-секретарь президента.

По его мнению, для этого все и делалось, но вряд ли кто-то мог предполагать, что рост экономики России сейчас будет даже не 2%, как прогнозирует Еврокомиссия, а почти 3%.

Напомним, вчера Дмитрий Песков заявил, что Запад продолжит оказывать давление на Россию, не исключена вероятность диверсий.

— Конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность, потому что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, это очевидно, это факт, — сказал он.

Рассуждая о том, может ли Запад, исчерпав возможности санкционного давления на Россию, пойти на диверсии, Песков отметил: «Президент неспроста это говорит. Он все-таки обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить».

В то же время пресс-секретарь заявил, что «санкции не бьют так, как они должны бить».

— Более того, мы как всегда ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше, — подчеркнул Песков.

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Максим Кокунин