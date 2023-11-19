Правительство России выделило на поощрение победителей Игр стран СНГ более 81 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России утвердило постановление о поощрении победителей и призеров II Игр стран СНГ. Всего на эти цели будет направлено более 81,4 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Победители и призеры соревнований получат денежные премии:

по 179,2 тысячи рублей — чемпионы Игр стран СНГ,

89,6 тысячи рублей — обладатели серебряных медалей,

53,8 тысячи рублей — спортсмены, завоевавшие бронзовые медали.

Коллективы тренеров и специалистов, подготовившие призеров игр, также получат премии:

за золотую медаль — 76,8 тысячи рублей,

серебряную — 38,4 тысячи рублей,

бронзовую — 23 тысяч рублей.

Дебютные Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани. Вторые же прошли летом этого года в Белоруссии. В Минске спортсменов ожидали легкая атлетика, современное пятиборье, художественная гимнастика и еще пять спортивных дисциплин. Подробнее об Играх стран СНГ, а также двух других соревнованиях, которые прошли в Уфе и Екатеринбурге, — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин