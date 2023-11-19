Правительство России выделило на поощрение победителей Игр стран СНГ более 81 млн рублей
Правительство России утвердило постановление о поощрении победителей и призеров II Игр стран СНГ. Всего на эти цели будет направлено более 81,4 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
Победители и призеры соревнований получат денежные премии:
- по 179,2 тысячи рублей — чемпионы Игр стран СНГ,
- 89,6 тысячи рублей — обладатели серебряных медалей,
- 53,8 тысячи рублей — спортсмены, завоевавшие бронзовые медали.
Коллективы тренеров и специалистов, подготовившие призеров игр, также получат премии:
- за золотую медаль — 76,8 тысячи рублей,
- серебряную — 38,4 тысячи рублей,
- бронзовую — 23 тысяч рублей.
Дебютные Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани. Вторые же прошли летом этого года в Белоруссии. В Минске спортсменов ожидали легкая атлетика, современное пятиборье, художественная гимнастика и еще пять спортивных дисциплин. Подробнее об Играх стран СНГ, а также двух других соревнованиях, которые прошли в Уфе и Екатеринбурге, — в материале «Реального времени».
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