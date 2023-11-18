Apple, Warner Bros, IBM и Disney отказались от рекламы в соцсети X из-за высказываний Илона Маска

Сразу несколько крупнейших американских компаний, среди которых Apple, Lionsgate, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures, Comcast/NBCUniversal, а также IBM и Disney? приостановят рекламу в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что это связано с комментарием нового владельца соцсети Илона Маска.

Несколько дней назад американский бизнесмен оставил комментарий в поддержку к высказыванию к посту, в котором говорилось о том, что «еврейские сообщества продвигают ту же диалектическую ненависть против белых, которую они требуют прекратить в отношении их самих». Макс написал под постом — «Вы сказали правду».

Как уточняет «Интерфакс», это сообщение уже осудили в Белом доме. Еще более 150 раввинов призвали крупнейшие корпорации отказаться от рекламы в соцсети X из-за слов Маска.



Отказ от сотрудничества Disney и Apple вызывает у соцсети сильную тревогу, так как указанные компании входят в число ее крупнейших рекламодателей.

Одна только Apple тратила на рекламу в Twitter около $100 млн в год на ноябрь 2022 года, когда Маск купил соцсеть.



В июле Илон Маск стал лидером рейтинга богатейших людей мира по версии индекса Bloomberg. Состояние бизнесмена оценивалось в $234 млрд. За первое полугодие 2023 года состояние Маска увеличилось на $96,6 млрд.

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Илина Хакимова