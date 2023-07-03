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Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира с состоянием $234 млрд

20:52, 03.07.2023

Американский предприниматель Илон Маск стал лидером рейтинга богатейших людей мира по версии индекса Bloomberg.

Состояние миллиардера оценивается в $234 млрд. За первое полугодие 2023 года состояние Маска увеличилось на $96,6 млрд, сообщает RT.

В апреле состояние владельца компаний Tesla и SpaceX, а еще социальной сети Twitter Илона Маска за сутки сократилось на $12,6 млрд — это рекордные убытки с начала 2023 года. Тогда причинами такого уменьшения стали падение на 9,75% акций Tesla и взрыв прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship, запущенного 20 апреля в Техасе с космодрома Бока-Чика. Также бизнесмен потерял деньги из-за отказа значительной части пользователей продлевать платную подписку Twitter Blue за $8 в месяц.

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Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологииIT

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