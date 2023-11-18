В Татарстане заканчивают реализацию программ капитального ремонта многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершается выполнение республиканских и федеральных программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов. Об этом стало известно на совещании в доме правительства республики.

Часть программ уже реализована. Выполнение большей части остальных приближается к концу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из 740 объектов программы капитального ремонта многоквартирных домов в работе остаются только четыре. Три из них расположены в Казани, еще один — в Сабинском районе. Работы по ним выполнены более чем на 90%.

Напомним, взнос за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Татарстане повысят. Плата вырастет с 1 января 2024 года. Сейчас минимальная сумма взноса составляет 6,95 рубля за кв. м, со следующего года он будет превышать 7 рублей.



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Галия Гарифуллина