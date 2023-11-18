Завод «Лукойла» в Болгарии вынуждают остановить свою работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас» в Болгарии заявил, что может столкнуться с необходимостью прекратить работу. Причиной названа отмена квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

— Отмена квот на экспорт нефтепродуктов, которые не используются на болгарском рынке с 1 января 2024 года, равносильна отмене разрешения на использование российской нефти с декабря 2023 года. Отсутствие возможности для экспорта нефтепродуктов быстро приведет к переполнению складов завода и, как следствие, к вынужденной остановке производства. Эта ситуация может поставить предприятие в условия повышенного технологического и логистического риска и создать угрозу поставкам топлива на болгарский рынок, — говорится в сообщении компании.

Представители «Лукойл нефтохим Бургас» предлагают правительству Болгарии совместно найти менее рискованное решение.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

17 ноября депутаты парламентского большинства обсудили новые ограничения для завода «Лукойл нефтохим Бургас» в Болгарии. С 2 марта 2024 года компания не сможет перерабатывать российскую нефть. С 1 января предприятию не будут предоставляться квоты на экспорт топлива. Парламент может принять соответствующий законопроект до конца текущего месяца.

Напомним, недавно правительство России приняло решение снять с 17 ноября временный запрет на экспорт бензина, действовавший с 21 сентября.

— В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн, — объяснили в Минэнерго страны.

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Галия Гарифуллина