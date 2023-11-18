В Татарстане разрабатывают новую программу расселения аварийного жилья, которая охватит 40 тыс. кв. м

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

В Татарстане разрабатывают новую программу расселения аварийного жилья. Она должна охватить порядка 40 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает «РБК Татарстан», ссылаясь на первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова.

Новая программа охватит около 9 тыс. человек, проживающих в аварийных домах.

Фролов рассказал, что в Татарстане есть дома, в которых проводить капитальный ремонт неэффективно. По его словам, больше всего таких домов в Казани и Зеленодольске. Минстрой республики прорабатывает решение этого вопроса.

— Как правило, это низкоэтажные дома с деревянными перекрытиями. В этих домах, исходя из проведенного анализа, живут люди старшего поколения, то есть социально незащищенные слои, плюс — у них плотно выстроены коммуникации, и особо желания менять жилье у них нет, — объяснил Фролов.

Он добавил, что власти рассматривают вариант «и в рамках программы комплексного развития территорий, чтобы зашли инвесторы в эти жилищные массивы». Точных сроков, когда это произойдет, Фролов назвать не смог.

— Но те денежные средства, которые сейчас эти граждане сдают на капремонт, будут им либо возвращены, либо направлены на оплату улучшения их жилищных условий, — подчеркнул он.

В Татарстане до конца года завершат переселение всех граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года. Татарстанцы переедут в новые дома по национальному проекту «Жилье и городская среда». На сегодняшний день на территории региона из непригодных для проживания домов площадью 20,08 тыс. кв. м переехали 1 718 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова