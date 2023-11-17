Неизвестные открыли стрельбу возле московского банка

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Неизвестные открыли стрельбу у банка в центре Москвы и похитили порядка 300 миллионов рублей у курьеров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

— У банка на Пресненском валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги, — сообщил собеседник агентства.

Сейчас грабителей ищут.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре 2020 года житель Волжска похитил из отделения банка в п. г. т. Васильево 110 тысяч рублей, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет. После ограбления он сменил одежду и направился в Казань отдавать долги. Остаток средств он потратил на собственные нужды. 2 декабря подозреваемый написал явку с повинной.



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Айрат Назипов