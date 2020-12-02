В Зеленодольском районе задержали подозреваемого в ограблении банка

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня, 2 декабря, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Зеленодольскому району задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в поселке Васильево. Им оказался житель Волжска (республика Марий Эл), сообщает МВД по Татарстану.



16 ноября злоумышленник похитил из отделения банка в п.г.т. Васильево 110 тысяч рублей, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет. После ограбления он сменил одежду и направился в Казань отдавать долги. Остаток средств он потратил на собственные нужды.

2 декабря подозреваемый написал явку с повинной. Полицейским он сообщил, что готовился к ограблению заранее — 10 ноября он приехал в Васильево на арендованном автомобиле, оценил обстановку и составил план.

Фото: realnoevremya.ru

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что преступник вынес из банка 110 тысяч рублей, используя записку и «предмет, похожий на пистолет».

Маргарита Головатенко