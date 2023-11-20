Власти Казани выделили 23 миллиона рублей на аренду дорожных рабочих

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Казани собираются потратить больше 23 миллионов рублей на аренду дорожных рабочих. Заказчиком выступает МУП «Городское благоустройство», выяснило «Реальное время».



Как говорится в проектной документации, для уборки городских улиц властям требуются водители-механизаторы с правами категории В и С. Опыт вождения у них должен быть не менее двух лет. Также им нужны дорожные рабочие. К очистке дорожной сети хотят привлечь 43 водителей и 45 рабочих.

realnoevremya.ru (архив)

В октябре «Реальное время» сообщало, что казанский «Горводзеленхоз» начал подготовку к зимнему сезону. Как стало известно «Реальному времени», для борьбы с последствиями обильных снегопадов предприятие собирается арендовать спецтехнику и впервые потратить на это 100 миллионов рублей. Согласно документам, КАМАЗы, грейдеры и погрузчики должны быть еще и с водителями.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Александр Зарипов