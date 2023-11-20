Власти Казани выделили 23 миллиона рублей на аренду дорожных рабочих
Власти Казани собираются потратить больше 23 миллионов рублей на аренду дорожных рабочих. Заказчиком выступает МУП «Городское благоустройство», выяснило «Реальное время».
Как говорится в проектной документации, для уборки городских улиц властям требуются водители-механизаторы с правами категории В и С. Опыт вождения у них должен быть не менее двух лет. Также им нужны дорожные рабочие. К очистке дорожной сети хотят привлечь 43 водителей и 45 рабочих.
В октябре «Реальное время» сообщало, что казанский «Горводзеленхоз» начал подготовку к зимнему сезону. Как стало известно «Реальному времени», для борьбы с последствиями обильных снегопадов предприятие собирается арендовать спецтехнику и впервые потратить на это 100 миллионов рублей. Согласно документам, КАМАЗы, грейдеры и погрузчики должны быть еще и с водителями.
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