В Татарстане пожарные передали в дар храму старинный церковный колокол

Старинный церковный колокол, долгое время хранившийся в одной из пожарных частей республики, передали в дар Крестовоздвиженскому храму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.



— Как он попал к нам и откуда, даже старожилы пожарной части не знают. Но мы его смогли сохранить, — поделился начальник Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона Эдуард Пестов.

Он рассказал, что каждый год колокол вывешивали в местном детском оздоровительном лагере «Дзержинец» как пожарную рынду — для оповещения при пожаре. В последние годы стали думать, как передать его церкви. Тогда пожарные решили передать колокол от личного состава 112 ПСЧ храму в честь Воздвижения Креста Господня в селе Каинки Верхнеуслонского района Татарстана, который местные жители начали восстанавливать своими силами.

Размер колокола — около 40 см в диаметре, его вес — около 20 килограммов. На нем нет надписей, неизвестен и год его изготовления.

— Если исходить из того, что в советское время вряд ли отливали церковные колокола, то, соответственно, ему 100 с лишним лет. Судя по весу и размеру — это так называемый малый или зазвонный колокол. Он украшает колокольный звон переливами и разнообразными ритмическими рисунками, — приводит «Интерфакс» сообщение.

Каменный храм в селе Каинки построен в 1890—1903 годах на месте деревянной церкви, которую возвели в 1861 году. В советское время храм использовался под зернохранилище. Его начали восстанавливать в 2021-м. 14 августа 2023 года в Крестовоздвиженском храме состоялась первая за несколько десятилетий Божественная литургия.

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Маргарита Головатенко