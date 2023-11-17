На трассе М-7 «Волга» возле Новоникольского приостановят движение из-за строительства перехода

На 860-м км автомобильной дороги М-7 «Волга» возле населенного пункта Новоникольское приостановят движение в связи со строительством надземного пешеходного перехода, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



В направлении Москвы 19 ноября введут ограничения в период с 01.00 по 03.00. В направлении Уфы ограничения предусмотрены в то же время 20 ноября.

Время может измениться в связи с продолжением строительно-монтажных работ или из-за погодных условий.

Днем 18 и 19 ноября движение транспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призывает автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме, — сказано в сообщении.

Сегодня ночью на 876-м км трассы М-7 возле села Большой Салтан в Рыбно-Слободском районе Татарстана ограничивали движение в направлении Уфы.

На прошлой неделе дорогу по той же причине перекрывали на 981-м км трассы М-7 возле Чиршей в Елабужском районе. Временные ограничения вводили ночью 11 ноября.

Всего в рамках транспортного коридора на участке с 861-го по 987-й км М-7 построят 22 надземных пешеходных перехода в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана. Общая длина наименьшего пешеходного перехода с лестничными сходами составляет 88 метров, наибольшего — 159 метров, ширина прохожей части — 2,25 метра.

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Маргарита Головатенко