Индия хочет направить на Игры БРИКС в Казани в два раза больше спортсменов, чем на Азиатских играх

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов (архив)

Индия заявила о намерениях направить большое количество спортсменов на Игры БРИКС, которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом заявил директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх.

— Мы только недавно показали хороший уровень на Азиатских играх 2023 в Ханчжоу. <...> Россия и Индия находятся в очень дружественных отношениях. Так что на игры в России мы хотели бы отправить в два раза больше спортсменов, — подчеркнул Сингх.

Делегацию индийских спортсменов может возглавить министр информации и по вопросам вещания, по делам молодежи и спорта Анураг Сингх Тхакур. По словам директора Института БРИКС, индийский министр спорта может приехать в Казань, чтобы «понаблюдать за ходом состязаний».

Помимо этого, Бинод Сингх выразил уверенность, что «повестка игр будет позитивной».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава института БРИКС рассказал, что Индия планирует направить на игры большое количество спортсменов, чтобы увеличить шансы взятия призовых мест. Однако, как подчеркнул Сингх, для начала «нужно будет убедиться, что они не испытывают трудностей из-за языкового барьера, культурных различий», цитирует ТАСС его слова.

Напомним, игры БРИКС пройдут в столице Татарстана в 2024 году с 12 по 23 июня. В программу включили 25 видов спорта. Ожидается, что в состязаниях примут участие представители 70 стран. Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.

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Илина Хакимова